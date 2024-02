Ik vind: Ernstig auto-ongeluk voorkomen

Op dinsdagochtend 6 februari om 8.30 uur reed ik vanuit Dieren de N438 op. Het regende en daardoor raakte ik de rechterberm met mijn wielen. Ik probeerde snel bij te sturen, maar dit bracht mij in een slip over de N438 heen. Dit had een zeer ernstig ongeluk kunnen zijn, als een inwoner van Dieren niet achter mij gereden had. Hij zag dat ik de berm aantikte, remde direct af en deed zijn alarmlichten aan waardoor hij achteropkomend verkeer waarschuwde en dat ook afremde. Ik kwam in de middenberm uit; helaas raakte ik hierbij wel een verkeerspaal. De Dierenaar parkeerde achter mij in de middenberm en tikte op mijn raampje. Vanaf dat moment heeft hij mij bijgestaan tot ik weer goed en wel op mijn werk was. Hij heeft samen met mij gewacht op Rijkswaterstaat en het bergingsvervoer, geholpen alle spullen uit mijn auto naar mijn werk in Arnhem te krijgen en mij daar afgezet. Mijn dank gaat uit naar deze held uit Dieren!

Serge Metselaar,

Dieren