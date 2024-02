Ik vind: De Deka hoeft niet naar de overzijde van de weg

In de wijk Beinum in Doesburg zijn plannen om de Dekamarkt te verplaatsen naar de overkant van de weg. Volgens mij is dat niet nodig.

De plaatjes beloven een buitengewoon aantrekkelijk hart van Beinum. Wel zouden de afbeeldingen een totaal andere indruk hebben gegeven als de nieuwe woningen, de parkeerterreinen en de Deka in de reële verhoudingen qua oppervlakte en hoogte ook waren afgebeeld. Nu is het misleidend.

De Deka hoeft niet naar de overzijde van de weg. Waarom is de nieuwe Deka met twee parkeerterreinen pal voor de neuzen van de bewoners van de Bogaert gebouwd, met hun woonkamer op de eerste verdieping? Dat blijkt vanwege een eis van de Deka te zijn: zij willen hun oude winkel open kunnen houden, totdat de nieuwe klaar is. Daarom de nieuwe maar aan de overkant van de brede weg gebouwd.

In mijn ogen kan de huidige Deka blijven staan en open blijven, terwijl er aan dezelfde kant van de weg als waar de Deka nu is een nieuwe grotere winkel gebouwd wordt.

Aan de linkerkant loopt met een bocht naar rechts de Bingerdenseweg. Na die bocht staan huizen, met de achterkant naar een grasveldje. Aan dat grasveld grenst een terreintje waar de afvalbakken en brievenbussen staan (dat zal ook nu verplaatst moeten worden), daarnaast is een stukje van het parkeerterrein. Rechtsboven dat parkeerterrein zie je de huidige Deka en snackbar, en rechtsonder daarvan nog een parkeerterrein: je ziet alleen de bomen.

Ik zie dat het grasveld en naastgelegen parkeerterrein groter is dan de huidige Deka, en die niet overlapt. De nieuwe Deka kan daar dus gebouwd worden, terwijl de oude Deka blijft staan waar die nu staat. Bijkomende handigheid is, dat ook hier de nieuwe Deka aan de weg grenst, de vrachtwagens kunnen zó met hun kont naar binnen draaien. Het parkeerterrein is dan tijdens de bouw wat kleiner, maar er is ruimte om er iets voorlopigs te creëren aan de overkant van de weg.

Bij dit voorstel hoeft niemand vanuit zijn woonkamer op parkeerterreinen en een blinde muur uit te kijken: de huizen aan de Bingerdenseweg staan er met de achterkant naar toe. Laat de muren leuk begroeien, maak er een parkeerterrein onder.

Joke Zaal

Beinum, Doesburg