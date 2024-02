Hortus Aquatilis zoekt leden

DIEREN – De Dierense aquariumvereniging Hortus Aquatilis verwelkomt nieuwe leden. De vereniging is opgericht in december 1949 en bestaat dus inmiddels 75 jaar. De leden van de vereniging houden planten en dieren op een verantwoorde manier in aquaria en terraria. Dit zijn vooral gekweekte dieren en planten, ter voorkoming van leegroof van de natuur en om zo lang mogelijk plezier aan deze hobby te kunnen beleven.

De vereniging komt elke eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur bijeen in de Oase in Dieren. Elke maand staat er een ander onderwerp op het programma. Vaak is er een spreker die een interessant onderwerp voor het voetlicht brengt. Ook is er gelegenheid voor de leden om met elkaar in gesprek te gaan en hun kennis te delen.

In de bijeenkomst van dinsdag 6 februari staat de jaarvergadering op het programma. Belangstellenden zijn welkom om een indruk te krijgen van de club.

deoase.nl/hortusaquatilis