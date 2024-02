Honderdste verjaardag voor mevrouw Schuit

VELP – Mevrouw Schuit-Nuninga uit Velp heeft op 13 februari de leeftijd van 100 jaar bereikt. Ze vierde deze verjaardag in het bijzijn van haar familie én ze kreeg bezoek van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden.

Maria Nuninga werd geboren op 13 februari 1924 in Velp. Daar bracht zij ook haar jeugd door, samen met haar jongere broer en zus. Na het behalen van haar mulodiploma ging ze werken bij uitgeverij ‘De Bezige Bij’ in Amsterdam. Maar toen ze trouwde met Jan Willem Schuit, kwam ze weer in Velp te wonen. Haar man zat op de grote vaart als stuurman en later als kapitein, waardoor de opvoeding van hun vier zonen voor haar rekening kwam. Na een huwelijk van bijna 71 jaar is Jan Willem in 2018 overleden.

De grote passie van mevrouw Schuit-Nuninga was hockey. Ze heeft lang gespeeld bij de Arnhemse Hockey Club, waar ze ook veel vrijwilligerswerk heeft gedaan. Voor haar verdiensten binnen de vereniging is ze benoemd tot erelid.

Ook nu in verzorgingshuis de Kastanjehof zijn haar dagen goed gevuld. Ze schildert veel en haar werk neemt een prominente plaats in bij de expositie van de bewoners. Ook houdt ze van het maken van legpuzzels en geniet ze van haar vijf kleinkinderen en inmiddels twee achterkleinkinderen. Haar gezondheid is nog redelijk goed.

Foto: Theo Jansen

Mevrouw Schuit-Nuniga ontvangt bloemen van burgemeester Carol van Eert.