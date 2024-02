Honderdste lid in het zonnetje bij bridgeclub Doesburg

DOESBURG – Bridgeclub Doesburg heeft donderdag 1 februari het honderdste lid in het zonnetje gezet. Mariette Kastelijn bleek de gelukkige en ontving naast een fraaie bos bloemen van de voorzitter ook een applaus van de aanwezigen. Na deze huldiging werd het serieuzer en begon de bridgemiddag.

In 2018 is Bridgeclub Doesburg begonnen om cursussen aan te bieden, vooral gericht op ouderen. De club telde toen nog ongeveer vijftig leden en dat betekent dat de club bijna op omvallen stond. Bridgen traint de hersens, de spelers doen veel contacten op en het is een wekelijks uitje, dus ter voorkoming van eenzaamheid onder ouderen heeft de gemeente de start van bridgelessen gesubsidieerd. Toen de gemeente door bezuinigingen moest afhaken, zijn de Gestichten ingesprongen. Na twee jaar waren er voldoende mensen die het bridgespel geleerd hadden om een wekelijkse bridgemiddag te organiseren in de kantine van Sportpark Doesburg.

Het ledental is ondertussen verdubbeld. De inschrijfnummers 99 en 100 speelden afgelopen donderdag hun eerste wedstrijd op de club. En daar zijn ze trots op.

De club is doorgegaan met de cursussen geven en in het najaar van dit jaar start de zesde beginnerscursus op rij op maandagmiddag, bij Speeltuinvereniging Kindervreugd. Wie hier belangstelling voor heeft, kan contact opnemen via bcdoesburgtc@gmail.com. Voor mensen die overdag geen tijd kunnen vrijmaken, is er een gratis cursus per e-mail.

Foto: Hanny ten Dolle