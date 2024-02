Historische wandeling Loenermark

LOENEN – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen begeleiden op zaterdag 17 februari een wandeling in het teken van de ijzige geschiedenis van de Loenermark. Nederland heeft verschillende ijstijden doorgemaakt en in de Loenermark zijn de sporen hiervan duidelijk terug te zien. “Als je geïnteresseerd bent in jaartallen en geschiedenis, belooft deze wandeling zowel leuk als informatief te zijn”, aldus GLK. Vooraf online reserveren via glk.nl/excursies is noodzakelijk. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de schaapskooi aan de Droefakkers.