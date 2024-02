Het Nieuwe Koor zoekt leden

BRUMMEN – Het Nieuwe Koor in Brummen is op zoek naar nieuwe zangers. Het Nieuwe Koor repeteert elke maandagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur in het centrum van Brummen. Onder leiding van dirigente Tatiana worden vierstemmige spirituele liederen ingestudeerd. Het repertoire bestaat uit liederen uit verschillende culturen en in verschillende talen. “Daarbij zijn we mild voor elkaar én voor onszelf”, zegt het koor. “Er wordt altijd gezongen vanuit het hart en in verbinding.” Na de repetitie wordt er gezamenlijk koffie en thee gedronken en bijgepraat.

Het koor telt momenteel 21 zangers en zangeressen en is vooral op zoek naar nieuwe tenoren en bassen. Maar ook sopranen en alten zijn welkom. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Eva via deruitervanoene@hotmail.com.