Hennepkwekerij ontdekt naast politiebureau

VELP – In een groot pand aan de Stationstraat in Velp is maandag 26 februari een hennepkwekerij ontmanteld. Het gaat om een groot herenhuis, gelegen pal naar het nieuwe politiebureau.

Rond 13.00 uur stonden er meerdere politiewagens voor het pand. Ook het hennepteam en Liander waren present. Een woordvoerder van de politie kon al bevestigen dat het gaat om een hennepkwekerij, maar op dat moment was er nog niets te zeggen over de omvang. Meerdere specialisitische eenheden kwamen er later bij om te helpen.

Foto: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink