Grootouders voor het klimaat in Brummen

BRUMMEN – Sinds kort kent de gemeente Brummen een afdeling van de landelijke beweging Grootouders voor het Klimaat: senioren die bezorgd zijn over het klimaat en zich actief willen inzetten voor een leefbare wereld voor alle kleinkinderen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van dinsdagavond 9 januari boden de grootouders een toekomststoel aan voor de raadszaal.

Op woensdag 14 februari maakten ze kennis met de klimaatburgermeester Otto Koedijk en met Gemmeke Caron, die werkzaam is als Adviseur Duurzaamheid in de gemeente Brummen. Tijdens het overleg werd gebrainstormd over activiteiten die er het komend jaar kunnen worden ontplooid in de gemeente Brummen. Zo werd er het idee geopperd om een inloopspreekuur te organiseren in de bibliotheken, met een kraam op de Brummense Pinkstermarkt te staan en een klimaatwandeling te maken. Dat wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Grootouders (en andere senioren) die ook bezorgd zijn over het klimaat en actief mee willen doen, kunnen zich melden via gvhk.brummen@gmail.com.

