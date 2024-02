Gezamenlijk inloopspreekuur huurders

RHEDEN – Politie, Incluzio, Handhaving en Vivare slaan vanaf 1 maart de handen ineen door een gezamenlijk inloopspreekuur te houden voor huurders uit Rheden, Ellecom en De Steeg. Deze proef, die minstens een half jaar zal gaan duren, biedt huurders de mogelijkheid om verschillende onderwerpen te bespreken. Ze kunnen terecht voor hulp met ideeën, het uiten van zorgen over de leefbaarheid en om meldingen te doen van mogelijke duistere praktijken in de buurt. Bewoners zijn vanaf 1 maart elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur welkom in het Dorpshuis in Rheden.