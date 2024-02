Geslaagde kaartmarathon Eerbeekse Boys

EERBEEK – Op zaterdag 13 januari kwamen kaartliefhebbers bijeen in het clubgebouw van Eerbeekse Boys. De jaarlijkse kaartmarathon stond op het programma, georganiseerd door Wim Bosman en Meine Tabor van de kaartcommissie. Er werd fanatiek, maar sportief gestreden en zowel de organisatie als de deelnemers kijken terug op een geslaagde dag.

Bij het klaverjassen kwam Bas Dam als winnaar uit de bus, gevolgd door Wim Zandbergen op de tweede plaats. Derde werd Johannes Westerhof, vierde Jopie Fukkink en vijfde Jannie Steenkist. Bij het jokeren was mevrouw Buurkest het best, met mevrouw Bloos op de tweede plek. Mevrouw Gierman eindigde als derde en meneer Van Zwieten op de vierde plaats.