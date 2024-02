Gemeentelijk budget voor gezonde initiatieven

GEM. RHEDEN/ROZENDAAL – Scholen en sportverenigingen, maar ook inwoners die een goed idee hebben, kunnen bij de gemeente Rheden en Rozendaal financiële ondersteuning aanvragen voor een sportief, gezond of sociaal initiatief. Vanuit het Sport- en Preventieakkoord is hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Er is geld voor het opstarten van nieuwe projecten, maar er zijn ook gratis opleidingen en workshops beschikbaar voor sportverenigingen. Zij kunnen bijvoorbeeld meer leren over het besturen van de club en het vinden van vrijwilligers of een opleiding aanvragen voor trainers.

Sportclub Rheden en vv Dieren hebben al twee keer gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Zo werd de KNVB-cursus voor pupillenscheidsrechters aangevraagd en toegekend. Jongeren tussen de 12 en 16 van beide verenigingen hebben de opleiding afgerond zijn geslaagd voor hun examen. Hiervoor kregen zij een oorkonde en een KNVB scheidsrechtersbadge.

Eind februari starten veertien leden met de KNVB-opleiding Voetbalcoach 1 Pupillen. Beide verenigingen ontvangen hiervoor een bijdrage in de kosten, voor zowel de opleiding als het materiaal. Zo hoeven zij zelf nog maar een klein deel te financieren.

Inwoners of verenigingen die willen weten of er eventueel budget voor hun vereniging beschikbaar is, kunnen contact opnemen met Rick Verdouw van Sport in Rheden, r.verdouw@rheden.nl of 06-25767650. Wie een goed idee heeft, maar hulp nodig heeft, kan een mail sturen naar sportenpreventieakkoord@rheden.nl. Er wordt dan contact opgenomen.

