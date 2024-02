Geen Noordtak Velp zoekt hulp

VELP – Geen Noordtak Velp (GNV), de vereniging die zich inzet voor de belangen van de bewoners langs het spoor in Velp, is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur is te klein geworden om daadkrachtig de belangen te kunnen behartigen, aldus GNV. De vereniging bestaat sinds 1992 maar is nu bang dat het doek valt. Dat willen de leden niet en daarom doen ze een oproep. GNV houdt zich bezig met veiligheid en leefbaarheid rond het spoor. Denk aan zaken als trillingen, geluidsoverlast en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De vereniging hoopt dat nieuwe betrokken inwoners een steentje willen bijdragen.

geennoordtakvelp@gmail.com.