DOESBURG – Op maandag 29 januari hield Wim Eikelboom, op uitnodiging van Rotary Doesburg, een presentatie over de IJssel als natuurrivier. Ruim honderd mensen waren aanwezig bij Podium Doesburg in de Gasthuiskerk en hingen aan zijn lippen.

Wim Eikelboom is een begrip als het gaat om zijn liefde voor de IJssel. Hij nam de aanwezigen op een boeiende en interactieve wijze mee in zijn verhaal. Hij begon, en hoe kon het ook anders, met mooie plaatjes van het hoge water. Vervolgens vertelde hij over het ontstaan van de IJssel, een nog een jonge rivier, de nieuwste ontwikkelingen en wat deze betekenen voor de IJssel, de flora en de fauna.

De missie van Wim is dat de IJssel nog meer gewaardeerd wordt als rivier, die belangrijk voor ons is, en dat hij schoon moet blijven en drinkbaar moet worden. De centrale vraag is volgens hem: “Wat kunnen we eraan doen?” Volgens Eikelboom kan iedereen op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan een mooiere en schonere IJssel. Door bijvoorbeeld er goed op te letten wat je door de gootsteen of wc spoelt. En mensen moeten ook geen rommel achterlaten langs het water.

Tijdens de presentatie bleek Eikelboom een goede verteller met een diepgaande kennis van de rivier en het IJssellandschap. Met een genuanceerde blik op de maakbaarheid van zijn ideeën weegt hij steeds alle verschillende belangen. In zijn boek ‘Geen dag zonder de IJssel’ beschrijft Wim Eikelboom het belang van deze rivier. Maar naast het belang geniet Wim Eikelboom ook elke dag van ‘zijn’ rivier. En dat straalde hij ook uit.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in wat Rotary Doesburg nog meer doet naast het organiseren van dergelijke inspirerende lezingen, is er op maandag 25 maart een open clubavond. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij lola.reinders@live.nl.

