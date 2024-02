Gedeeltelijke afsluiting Posbank stapje dichterbij

REGIO – Het ‘rondje Posbank’ is, als het aan de colleges van Rheden en Rozendaal ligt, straks niet meer mogelijk op bepaalde maanden en dagen in het jaar. Dat staat in het ontwerp-verkeersbesluit dat de colleges van de twee gemeentes op woensdag 20 februari hebben genomen.

Het besluit betekent dat gemotoriseerde voertuigen in de weekenden, op feestdagen en in de maanden juli en augustus niet meer over de Posbank van de ene naar de andere plaats kunnen rijden. De afsluitingen moeten leiden tot minder gemotoriseerd verkeer in en door het Nationaal Park. Hiermee wordt kwetsbare natuur beter beschermd; dit draagt ook bij aan het herstel van de natuur.

Concreet is het straks op de eerder genoemde momenten alleen nog mogelijk om met de auto vanuit Velp naar de parkeerplaats Beekhuizen te rijden en weer terug, vanuit Rheden naar het Paviljoen en vanuit De Steeg naar parkeerplaats de Lappendeken. Het bekende ‘rondje Posbank’ is dan niet meer mogelijk.

Minder verkeer

Rheden en Rozendaal denken ook dat dit besluit ervoor zorgt dat er minder verkeersdrukte is in de omliggende dorpen. Zij hebben daarnaar onderzoek laten doen. “Een deel van het verkeer rijdt nu rondjes en bezoekt het Posbankgebied heel kort met de auto. Dit verkeer kan straks niet meer op deze dagen rondrijden in het gebied en zal andere keuzes maken”, aldus de gemeente Rheden.

Om de bereikbaarheid van onder andere Paviljoen de Posbank en de bijbehorende parkeerplaats tijdens de afsluitingen mogelijk te maken, is het de bedoeling om het deel van de Schietbergseweg ten noorden van de Heuvenseweg weer tweerichtingsverkeer te maken. Nu kan autoverkeer hier alleen nog het Nationale Park in rijden. Daarnaast voorzien de ontwerp-verkeersbesluiten ook in een aantal kleinere verkeersmaatregelen die betrekking hebben op het verbeteren van de verkeersveiligheid en maatregelen die de bereikbaarheid van woningen en bedrijven in het gebied moeten garanderen.

Zienswijzen

De gemeentes laten weten dat dit een volgende stap is in de uitvoering van het Masterplan Welkom Veluwezoom. In dit plan, dat in 2022 door de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal is vastgesteld, wordt nauw samengewerkt met Natuurmonumenten.

De ontwerp-verkeersbesluiten staan gedurende een periode van 6 weken open voor zienswijzen. De besluiten worden onder meer gepubliceerd in Regiobode (editie Rheden) en op officielebekendmakingen.nl. Naar verwachting zullen de colleges, mede op basis van de binnengekomen zienswijzen, voor de zomer van 2024 definitieve verkeersbesluiten nemen voor de veranderingen in de verkeerssituatie.