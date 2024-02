Geboortegolf in Loenense schaapskooi

LOENEN – In de schaapskooi in de Loenermark is het erg druk. Er is een geboortegolf op gang gekomen. Op vele momenten van de dag worden er lammeren geboren. De kudde heideschapen van herder Arjen Daalhuisen wordt flink uitgebreid met vele jonge schaapjes. Op zondag 18 februari waren er al 135 lammeren, meest eenlingen, maar ook een aantal tweelingen.

Het is voor herder Arjan altijd weer een drukke en spannende tijd en hij waakt dan ook nauw over het welzijn van zijn kudde heideschapen. Veel van zijn nachtrust wordt in deze weken opgeofferd om alles in de kudde goed te laten verlopen, want hij blijft vaak slapen in de schaapskooi. De herder hoeft meestal geen assistentie te verlenen bij de geboorte, maar hij moet er wel attent op zijn dat moeder en kind(eren) elkaar niet uit het oog verliezen. Vooral bij een tweeling kan het nog wel eens mis gaan. Direct na de geboorte worden de moeders met kroost apart gezet, zodat er geen problemen komen.

De kraamtijd gaat nog wel even door. De herder verwacht dat er rond 190 lammeren worden geboren.

Het publiek mag niet in de kooi, maar mag wel een blik werpen door de openstaande deuren van de grote schaapskooi om het jonge voorjaarsgeluk te bekijken. Er komt dit jaar geen lammetjesdag. De toestroom van het publiek werd te groot. Het Geldersch Landschap, eigenaar van de kudde, heeftervoor gekozen alleen de leerlingen van de Loenense scholen half maart te ontvangen. Als het straks mooi weer wordt gaat de kudde naar buiten op de schaapsweide en kan iedereen de dieren bekijken.

Foto: Gerrit van de Pol