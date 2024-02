G1000 Café over Burgerberaad

BRUMMEN – Woensdagavond 28 februari houdt de dorpsraad Brummen in samenwerking met Stichting G1000.nu een informatieavond over Burgerberaad in gebouw SWB aan het Graaf Limburg van Stirumplein 5 in Brummen. Wat is een Burgerberaad, hoe organiseer je dat en wat schiet Brummen ermee op? Dat zijn zo ongeveer de thema’s van de avond. Er wordt ook een proeverij gehouden, een soort mini-burgerberaad, zodat deelnemers zelf kunnen ervaren hoe het is om aan een Burgerberaad deel te nemen.

Er bestaan veel verschillende beelden en meningen over het Burgerberaad. Daarom is de dorpsraad blij dat Harm van Dijk, pionier en grondlegger van het burgerberaad in Nederland, bereid is om deze avond zijn kennis en ervaring te delen en te laten ‘proeven’ van het burgerberaad. Recent zijn de uitslagen van een enquête van de gemeente over participatie in Brummen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat veel inwoners door de gemeente nauwer betrokken willen worden bij de besluiten van de gemeente. Ook de Dorpsraad Brummen ziet graag dat het Burgerberaad één van de pijlers wordt van het nieuwe participatiebeleid.

Inwoners die interesse hebben zijn vanaf 19.00 uur welkom. Het programma begint om 19.30 uur en wordt rond 21.30 uur afgesloten met een hapje en drankje. Aanmelden kan tot donderdag 22 februari via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl.