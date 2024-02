LAAG-SOEREN – Op zondag 25 februari van 15.30 tot 17.00 uur opent een foto-expositie in ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. De foto’s zijn gemaakt door twintig cursisten van de foto-werkgroepen bij Hans Hebbink. Met hun eigen camera legden zij ‘iets van henzelf’ vast op de gevoelige plaat. Een aantal weken hebben de cursisten tamelijk vrije, maar uitdagende opdrachten naar een eigen idee uitgevoerd. Gebruikmakend van geleerde cameratechnieken en instellingen, gecombineerd met eigen oog voor compositie en weergave leverde dit verrassende resultaten op. Tijdens de opening zal er ook muziek zijn. Deze wordt verzorgd door The Great Borrelnootjes met een repertoire van toen en nu. Met een keur aan genres staan zij garant voor sfeer en gezelligheid.

De expositie is te bezoeken tot half mei.