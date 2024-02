ROZENDAAL – Luuk Lenders treedt zondag 3 maart op in kasteel Rosendael in Rozendaal. Deze multi-instrumentalist brengt een programma van Ierse folk met Ierse whistles, ocarina’s, accordeon en voetenpercussie. Er zijn twee optredens, om 13.30 en 15.00 uur. Kaarten zijn online verkrijgbaar. De entree is inclusief bezoek van kasteel en park.

luuklenders.com