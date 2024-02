Foi, Foi: Sleutels

Mo’j is heuren wat mien pas elejen is verteld van volk in disse streek. Bart en Toos waren vijfentwinig joar etrouwd. De kameroaden mossen wat doen. Ze heb ut bruidspaar niet gemakkelijk emaak.

De keerls hadden un tiedjen zitten prakkezeren hoe ze Bart en Toos te pakken zollen hebben. Dat d’r wat mos gebeuren stond vast, maar hoe? Toen kwam d’r ene op un orgineel idee. Ze speulen doarmee in op de medewarking van luu die ut goed veur heb met un ander. En ja, eigenlijk mag ze d’r op disse manier gien misbruuk van maken. Dat is woar…

Ut was zo veur mekaar. Iedereen keek de kasten, laden en schuure effen noa um te kieken of d’r ok olde sleutels lagen. En ja heur ze vonden ze bie tientallen. Ze hadden d’r un hele bos bie mekare. An elke sleutel werd keurig un kaartje emaak met alleen ut telefoonnummer d’r op van ut bruidspaar dus gien naam. ‘s Oavonds late gingen ze d’r op uut en lieten op verschillende plekken in ut centrum van ut darp achteloos un sleutel vallen.

Zoaterdagsmargens toen de luu in ut darp gingen winkelen toen begon ut al vrog. Veur acht uur begon d’r al ene te bellen met de vroage: “Bin ie de sleutel kwiet, ik heb d’r hier ene met dit nummer.” “Nee”, zei Bart, “die nog niks in de gaten had. Doar snap ik niks van, maar misschien ku’j um hier in de busse gooien.”

Toen tien minuten later d’r weer ene bellen, vond Bart ut wel un bitjen vremp maar schonk d’r varder gien aandach an, maar bie de derde beller ging um un lichien branden. “Wat is d’r toch an de hand. Hoe kan dat noe toch. Wach effen ik weet al wie hier achter zit”, zei Bart, “dat heb die rotzakken edoan. Ik kan vandage heel wat verwachen, want as ze wat doen, dat doet ze ut ok goed en wiele mot ons d’r maar uut zien te redden.”

Ut bleef die dag en un aantal dagen doarnoa un gekkenhuus bie Bart en Toos. De mensen bleven maar bellen en anderen die ut nummer kennen bellen an in de veronderstelling de mensen un plezier te doen met un verloren sleutel. Dat is ok bienoa altied zo. Toos wörden ok un bitjen kribbig van al die telefoontjes van luu die ut hele verhaal uut eleg mos wörden. De luu bellen op de gekste tieden. Ut kösten heel wat moeite um toch netjes te blieven tegen de mensen die ut zo goed bedoelen. Ze vuulen zich wel kats bedonderd. Ze namen de moeite um iemand te bellen die de sleutel kwiet was en noe hadden ze alles veur niks edoan.

De grappenmakers heb de gezichten van al die luu niet ezeen. Ut geintje was wel goed gelukt maar toch…. Noa un wèke toen ut gedonder af was konden Bart en Toos d’r toch wel umme lachen.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Niks is volmaakt in ut leven