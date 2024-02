Foi, Foi: Schrikken

Mo’j is heuren wat ik onthollen heb van un proatjen dat ik pas elejen met Hendrik heb ehad… Hee kan d’r zelf nog smakelijk umme lachen wat hee in vrogger joaren mee hef emaak. Hendrik had de gewoonte um van de bouw holt mee te nemmen. Afvalholt mochen de luu altied meenemmen. Hee kwam met de fietse, dus vake nam hee un zak holt mee. De man kon ut niet loaten um anderen te pakken te nemmen en dan ku’j verwachen dat anderen dat ok bie oe doet. Ze hadden stiekem de grote zak van de fietse ehaald en de boadem uut de zak esneden. De man wol die oavond weer wat holt meenemmen en verduld hee kreeg de zak maar niet vol. Hee snappen d’r niks van dat d’r zoveul inging. Hee loeren en loeren en ontdekken wat de collega’s hadden edoan. Doar kon hee wel umme lachen.

Nog wat anders. Hendrik ging alle dagen op zien brommer noar ut bouwwark in de stad. Keurig op tied kwam hee altied bie de bouw an. Ut was un goeie warker en hee wol persè op tied wèzen. Hee ging altied vrog genog van huus weg en op de bouw wol hee dan eerst wat koffie drinken. Op un dag ging dat echter niet deur. Want wat maken de bouwvakker op die dag mee? Ut was op un donderdag. Hee was op tied uut berre. Gauw wat water um de kop gooien, wat èten, jas an en vot goan. Alles zat al in de tasse voor de schaft. Koffie, appeltjes, brood en nog wat meer. Ja zien vrouwe verwennen um wel un bitjen. Hee reed op die dag rustig noa de stad toe. Hee was bienoa halverwege en doar maken hee toch wat geks mee. Op zien brommertje was hee wat in gedachen verzonken. Inens schrok de man zich un rotjen. Want wat gebeuren d’r? Hee heuren un alderjekes zwoare knal. Hee donderde zowat van de brommer af. Hee zag un rookpluum. “Verduld”, dach de man, “ze schiet op mien. Wie kan dat toch in zien kop kriegen. Ik kan mien toch niet herinneren dat ik met iemand un zwoare ruzie hebbe. En zeker niet dat ze mien uut de weg wilt ruumen. Zollen de Russen kommen? Gauw noa de kante en duuken want wie weet komp d’r nog meer knallen en kogels. Ut was noe ok al zo kortbie.”

De man stappen van de brommer af en doak in de dreuge sloot. Hee wachen en wachen en kieken. Nargens wat te bekennen. Ut wörden um toch wat te late en ging maar weer noa de brommer toe. Toen zag hee inens de oorzaak van de knal. Zien oog viel op de tasse op de brommer. Wat un pruttel. De thermoskanne was kats uut mekare eplofd. Dat had hee eheurd. Foi, dat was un hele opluchting. Wel zunde van de thermoskanne en de koffie, maar noe was hee toch zeker van zien lèven. Effen later op de bouw mos hee heel wat uutleggen umdat hee zo late an kwam zetten. Koffie kreeg hee die dag van zien moaten. Zo waren ze ok wel weer.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Let niet op wat anderen maken, maar let is op oe eigen zaken