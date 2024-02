Foi, Foi: Fietse ejat

Soms kan ut ok gebeuren da’j zonder ut te marken un fietse jat. Ie komp d’r dan later pas achter da’j de verkeerde bie oe heb. Van Willem heuren ik un verhaal oaver un vergissing oaver ut pakken van un fietse. Mo’j is heuren… Jan was un trouw lid van de voetbalclub. Hee zetten zien fietse ongeveer op dezelfde plaatse neer bie ut clubhuus. Hee ging noa binnen um zich te verkleden. Jan ging d’r met de training flink tegenan. Hee wol un bitjen van die dikke buuk kwiet en flink zweiten met de training wol nog wel is helpen.

Toen hee noa afloop un stuk of wat pilsies op had, zoch hee de jas en de tasse bie mekare en ging noa de fietse. Hee zoch in de zakken noa ut sleuteltjen en wol um weer van slot doen. Verduld wat raar was dat noe toch. Ut slot van zien fietse was d’r af esloop. Wat zunde noe toch. Zien fietse was wel niet nieuw meer, maar toch jammer dat d’r wat an vernield was. Hee snappen d’r gien bal van. Wie kon dat noe toch edoan hebben? Un wèke later heuren Jan op de trainingsoavond hoe ut egoan was.

De zoon van een van de clublejen vroeg an zien vader zien tasse mee naar huus te nemmen. Hee mos nog argens anders hen. Die vond dat goed en vroeg um de tasse alvaste achter op zien fietse te knuppen. Toen Bartus effen later buuten kwam zag hee de fietse met de tasse d’r op en wol d’r mee weggoan. Bartus had de slechte gewoonte um de fietse meestal niet op slot te doen. Hee wol wegfietsen en kwam töt de ontdekking dat de fietse toch op slot zat. Bartus mopperen al. Zol zien zoon dat noe toch edoan hebben en de sleutel per ongeluk hebben mee enommen? Hee mopperen en begon ut slot van de fietse te slopen want hee wol direct noa huus toe; ut was al arg late. Noa wat gepruts lukken um dat toch en toen noa huus toe. Hee was maar effen op weg toen begon ut te règenen dat ut goat. Hee stoppen en zoch zien règenkleding op die onder de tasse op de fietsendrager mos zitten. Niks te vinden. “Dan zal ik ut wel verloren hebben”, dach hee en ging weer terugge noa ut clubhuus. Hier deed hee un rare ontdekking. Zien fietse stond d’r nog met zien règenspullen d’r achter op. Verduld hee had de fietse van un ander vernield. “Niks an te doen”, dach hee, “dat regel ik de volgende keer wel. Noe goa ik noa huus anders zwaait d’r wat.”

De volgende wèke hef hee in ut clubhuis verteld wat d’r gebeurd was en Jan melden zich al direct as de eigenaar van de ‘vernielde’ fietse. Jan was d’r niet hellig umme en kon ut wel begriepen. Hee kreeg van Bartus un paar pilsies en die beloaven keurig weer un nieuw slot op de fietse te maken en ok un goeien die d’r niet zo was af te slopen.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

‘Arme olders ku’j niks an doen, maar arme schoonolders is oe eigen schuld’