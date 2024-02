FODO exposeert architectuurfotografie

DOESBURG – Zondag 3 maart exposeren twee themagroepen van fotoclub FODO hun werk in De Waag in Doesburg. De leden van de themagroepen hebben zich het afgelopen jaar bezig hebben gehouden met architectuur. Daarbij gaat het om het vastleggen van de schoonheid van gebouwen en bebouwing, vaak gepaard met strakke, sterke composities. De fotograaf kijkt vooral naar lijnen, vormen, schaduwpartijen, weerspiegelingen en aantrekkelijk geordende vlakverdelingen. In totaal worden er zo’n dertig foto’s getoond. De expositie is geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Foto: Harm Klaverdijk