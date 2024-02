Familiedrama’s bij Filmhuis Dieren

DIEREN – Filmhuis Dieren vertoont de komende week twee films in De Bundel in Dieren. Op vrijdag 23 februari is om 20.00 uur ‘Rocco & Sjuul’ te zien. Dinsdag 27 februari draait om 20.00 uur ‘May December’.

In ‘Rocco & Sjuul’ ontmoet mantelzorger en oma Sjuul haar jeugdliefde opnieuw: de avontuurlijke en flamboyante Rocco, met wie ze vroeger heeft gedanst. Hun opbloeiende verliefdheid zorgt voor onenigheid in de families. Durven Rocco en Sjuul tot ontevredenheid van hun omgeving toch voor elkaar te kiezen? Is het ooit te laat om opnieuw te beginnen?

In ‘May December’ bereiden Gracie en haar 23 jaar jongere man Joe zich voor op het afstudeerfeest van hun tweeling. Hun affaire werd twintig jaar geleden breed uitgemeten in de roddelbladen en wordt nu verfilmd. De familierelaties komen echter onder druk te staan als Hollywood-actrice Elizabeth Berry arriveert om het stel te analyseren voor haar rol, waarin ze Gracie zal vertolken. Terwijl de twee vrouwen elkaar bestuderen, beginnen de verschillen en overeenkomsten tussen hen langzaam in elkaar over te vloeien.

