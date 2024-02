Expositie in bibliotheek Velp

VELP – In het najaar van 2023 was de schildercursus het huis van je leven’ in Ons Raadhuis in Velp. Tot en met donderdag 28 maart zijn de schilderijen van de deelnemers aan deze cursus te bewonderen in de bibliotheek in Velp.

Docente Suzanne Spoelstra nam de deelnemers mee in de verbeelding van ‘het huis van je leven’. Ieder individueel huis begon met het bedenken van de kamers en het vormgeven van de ruimtes binnen het huis. Elke kamer had een thema en binnen die kamers werden gedachten, gevoelens en herinneringen verbeeld. Bijvoorbeeld ‘de wenteltrap der beweging’ of de ‘badkamer van inkeer’.

Suzanne inspireerde de amateur-schilders met deze aanpak. Zij probeerde de deelnemers te verleiden om hun eigen grenzen te verkennen en desnoods te verleggen. De schilders maakten uiteindelijk veel meer dan alleen ‘ruimten van het huis van hun leven’.