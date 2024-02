Erepenningen van Hummelo en Keppel naar Doesburgs museum

DOESBURG – De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh is sinds kort in het bezit van een aantal bijzondere erepenningen en draaginsignes van de vroegere gemeente Hummelo en Keppel. Waarnemend burgemeester Marja van der Tas heeft deze namens gemeente Bronckhorst aan het museum geschonken.

De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh beheert als historische vereniging streekmuseum De Roode Tooren in Doesburg. Het werkgebied van de vereniging is het oude 14e-eeuwse Richterdambt Doesburg. Dat bestond naast Doesburg uit Angerlo, Giesbeek, Lathum, Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Olburgen.

Drie ereburgers

De gemeente Hummelo en Keppel besloot in januari 1998 het ereburgerschap in te stellen. Dit was een onderscheiding die werd verleend als blijk van waardering aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze hadden ingezet voor de gemeente of gemeenschap van Hummelo en Keppel.

In de jaren daarna zijn drie inwoners tot ereburger benoemd: de heren Ter Haar uit Hoog-Keppel in 1998, Besselink uit Hummelo in 1999 en Jolink uit Hummelo in 2004.

Herindeling

Bij de gemeentelijke herindeling in 2005 hield de gemeente Hummelo en Keppel op te bestaan. De gemeente vormde samen met de gemeenten Hengelo, Steenderen, Zelhem en Vorden de nieuwe gemeente Bronckhorst.

Daarmee werd een aantal niet uitgegeven erepenningen en draaginsignes van Hummelo en Keppel overbodig. Burgemeester Marja van der Tas van de gemeente Bronckhorst heeft deze aan streekmuseum De Roode Tooren geschonken. De historische vereniging is hier blij mee. “Een bijzonder en sympathiek gebaar, waardoor ook dit stukje tastbare historie uit het werkgebied van de vereniging voor het nageslacht bewaard zal blijven.”

Overhandiging van de erepenningen door de burgemeester Van der Tas aan de bestuursleden Han Snijders en Wanda Steintjes van Stad en Ambt Doesborgh (foto: gemeente Bronckhorst)