Erehaag voor Alex van Hedel

BRUMMEN – Na precies tien jaar heeft Alex van Hedel een punt gezet achter zijn werk als burgemeester van de gemeente Brummen. Dat hij in die periode zijn taak goed heeft uitgevoerd, bleek wel uit de enorme belangstelling is er was tijdens zijn afscheidsreceptie op donderdag 21 februari. De burgemeester en zijn vrouw Graziella werden op de gemeentewerf in Brummen binnengehaald door een erehaag van brandweerlieden en politiemedewerkers. Binnen waren er veel inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, ondernemers en andere belangstellenden die de burgervader nog een keer de hand wilden schudden. De dorpsdichter had voor de gelegenheid een gedicht geschreven en de pretband HOB kwam een serenade brengen. Een mooi afscheid van een betrokken burgemeester.

Foto: Gerrit van de Pol