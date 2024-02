ANGERLO – Bij De Koppel in Angerlo is donderdagmiddag 22 februari een explosief tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Het explosief was eerder door een passant gevonden in een stukje bos tussen de Monseigneur Bekkerslaan en de Kraakselaan in Doesburg. De EOD heeft het meegenomen naar De Koppel in Angerlo en daar in het buitengebied tot ontploffing gebracht. Het ging om een brisant mortiergranaat.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink