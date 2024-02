Energiewinkel in Ontmoetingskerk feestelijk geopend

DIEREN – Op zaterdag 10 februari is de nieuwe Energiewinkel in de wijk Dieren-West feestelijk geopend. De Energiewinkel is gevestigd in de Ontmoetingskerk in Dieren. Wethouder Paul Hofman en Cees Alberts, lid van de Werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW) en vrijwilligerscoördinator van de Energiewinkel, verrichtten de officiële opening door samen de laatste voetstapjes richting de winkel op te plakken.

De Energiewinkel is een initiatief van de gemeente Rheden en WDDW. Inwoners van de gemeente Rheden kunnen hier vrijblijvend binnenwandelen als zij vragen hebben over energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van hun woning, het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Maar ook als zij vragen hebben over de subsidiemogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen zijn ze welkom.

Buiten de openingstijden van de winkel wordt de ruimte als verggaderruimte of evenementenlocatie gebruikt door inwoners van Dieren-West die op zich op verschillende manieren bezighouden met het thema duurzaamheid. Het is een multifunctionele ruimte die er is om alle inwonersinitiatieven rondom duurzaamheid te ondersteunen. De Energiewinkel is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

In oktober 2023 heeft de gemeenteraad het Wijkuitvoeringsplan Dieren-West vastgesteld. De wijk Dieren-West is de eerste wijk in de gemeente Rheden die de komende jaren aardgasvrij moet worden. De opening van de Energiewinkel is de eerste stap om de wijkbewoners te ondersteunen in dat proces, maar ook inwoners van buiten de wijk kunnen hier terecht voor informatie.