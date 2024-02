Een Stief Kwartiertje: Tracé1+

We dachten even dat corona ons zou leiden naar een andere levensstijl en naar een gezonder en beter klimaat. Klimaat moet u hier lezen in ruime zin: leefbaarheid, gezondheid, schone lucht, vrij van fijnstof, stikstof, lawaai en stank. Inmiddels weten we beter, al is dat weten nogal betrekkelijk, want ons handelen is daarmee niet in overeenstemming en dat frustreert sommigen. Dat vereist actie.

In onze regio is het actueel. Sinds 2 jaar kennen we Tracé1+, een collectief van bewonersinitiatieven en belangenverenigingen uit Eerbeek, Dieren, Spankeren en Ellecom, dat aandacht vraagt voor geluid- en stankoverlast en verkeersveiligheid. Het betreft voornamelijk verkeer op de Ellecomsedijk en de Kanaalweg van Dieren naar Eerbeek. Het verkeer wordt daar steeds intensiever, zeker dat van vrachtwagens en dat levert voor omwonenden veel hinder op. Het project Eerbeek-Loenen moet zorgen voor een betere ontsluitingsroute voor het vrachtverkeer van de industrie, maar gezien de algehele drukte wat verkeersbewegingen betreft, als ook de beperkte vrije ruimte, betekent dit dat een oplossing voor de een automatisch een probleemverzwaring voor de ander inhoudt.

Nu er ook nog een nieuw transportbedrijf gevestigd wordt aan het kanaal in Dieren zal dat uiteraard zorgen voor meer verkeersbewegingen en dat zorgt weer voor extra zorgen.

Over de klachten valt veel te zeggen en hoewel Tracé1+ veel bij de gemeenten en provincie aan de weg timmert om maatregelen voor de leefbaarheid te treffen heeft ze daarbij nog weinig succes. Daarnaast bekvecht de regionale projectgroep, bestaande uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden al jaren over de gewenste snelheid op de Kanaalweg, want verlaging van de snelheid op een bepaald tracé verhoogt de drukte elders in de regio. Zo leidt de gewenste doorstroming steeds tot dezelfde Gordiaanse knoop, die uiteindelijk een keer doorgehakt moet worden, maar voor het hanteren van een zwaard is meer lef nodig dan eindeloos over mogelijke oplossingen bakkeleien.

De algehele conclusie luidt dan ook dat we vastlopen in dit landje en dus ook in de regio, al willen we dat niet ruiterlijk erkennen en dus houden we elkaar in een verkeersheftige wurggreep. We kunnen natuurlijk meer wegen aanleggen, maar die lopen altijd langs woongebieden, want open ruimte is een heel schaars goed geworden. En we kunnen natuurlijk pleiten om sneller alle auto’s en vrachtwagens te verplichten elektrisch te rijden, maar productie- en grondstoffenproblemen en belangen van bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen zorgen ervoor dat die oplossingen ver vooruitgeschoven worden. En we kunnen natuurlijk de gemeentelijke en provinciale autoriteiten blijven bestoken om met aanpassingen te komen, maar als we niet bereid zijn de hand in eigen boezem te steken zal het probleem eerder groter dan kleiner worden. Tja, die eigen boezem!!

We hebben in dit landje inmiddels meer dan 9 miljoen auto’s en dat aantal groeit met de bevolking. Het wordt steeds drukker op alle wegen Er zijn nog hele volksstammen, die voor elke klapscheet de auto pakken. De auto evenals het vliegtuig zijn inmiddels heilig verklaard, dus pak ons dat niet af. En onze onlinepakketjes willen we echt binnen 24 uur in huis hebben. U begrijpt het, er zijn nog heel wat tracés af te leggen wil Tracé1+ zichzelf opheffen wegens het bereiken van het doel.

Er is nog veel meer te melden, maar wat echt zal helpen is te beginnen met de naleving van het onvolprezen, maar bijna vergeten motto: verbeter de wereld….ach, de rest vult u zelf al of niet in.

Desiderius Antidotum