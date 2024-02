Een Stief Kwartiertje: M.M.Megaklus

De hamburgerketen, die bij Rheden aan de voet van de Veluwezoom moet verschijnen, zorgt voor Megacommotie. Dat is een goede zaak, waarmee ik vooral de commotie bedoel, want zo’n tent voor de snelle hap zorgt ervoor dat we ons weer eens bewust worden van wat we als samenleving feitelijk van belang achten en hoe de krachten in die samenleving verdeeld zijn. De hamburgerketen staat daar symbool voor. Maar er zijn meer symbolen in de regio, zoals de komst van een AZC in Brummen of het schrappen van de aanleg van velden met zonnepanelen in Doesburg. Wellicht kunt u er zelf meer verzinnen om onze verdeeldheid over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. De wereld is in beweging en de vraag is of we, ondanks alle commotie, de goede kant opgaan, waarmee ik er gemakshalve vanuit ga, dat er een algemeen gevoelen is van wat we goed of slecht vinden.

Er zijn bijna 14.000 handtekeningen gezet tegen de komst van de hamburgerketen. De bescherming van de natuur is daarin een belangrijk argument, net als de drukte, de vele verkeersbewegingen, de veronderstelde rommel etc. Maar vooralsnog komt die er gewoon, omdat de gemeente die niet kan weigeren of wellicht niet bereid is een geitenpadje op de stuwwallen te zoeken. Er zijn nog zes nieuwe vestigingen van de fastfoodketen gepland in de provincie.

Maar de hamburgerketen staat voor meer. Ondanks het feit dat er naast de snelle hap ook veganistische maaltijden te krijgen zijn, blijft het een centrum voor obesitas bevorderend vermaak. Vandaar de symbolische betekenis. We willen wel anders of zeggen wel anders te willen, maar het verdienmodel is nog leidend in onze samenleving en de bedrijven die aan de knoppen draaien bepalen wat we produceren en consumeren. Of dat schadelijk is voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat of de biodiversiteit is vooralsnog bijzaak, al is er geen bedrijf meer dat zegt niet duurzaam te zijn. Dat klopt, maar veelal bedoelt men een duurzaam verdienmodel.

Zie ook de energiebedrijven, die met prachtige plannen pronken met schone, hernieuwbare energie, maar zolang ze nog kapitalen verdienen aan fossiele brandstof houden ze daarmee gewenste ontwikkelingen in hun greep.

En zie de agrarische sector. Er zijn veel boeren die naar natuurinclusief willen omschakelen, maar nog in de greep verkeren van banken, veevoederbedrijven, kunstmestproducenten en organisaties als Farmers Defence Force. Omschakelen wordt dan een langzaam proces met als grote vraag of het lukt om de schade onderwijl zo beperkt te houden dat onze kleinkinderen nog een leefbare wereld hebben. Dat laatste zal het geval zijn, maar hoe we de leefbaarheid dan omschrijven is vooralsnog een vraagteken. En…onderwijl worden we in elk reclameblok uitgedaagd een verre reis te boeken, per vliegtuig uiteraard. Kortom, een deel van de mensheid doet haar best, een groter deel lijkt te leven onder het motto: na mij de zondvloed. Dat zou werkelijkheid kunnen worden.

Terug naar de hamburger. Die gun ik ieder van ons, zowel de vlees- als de vegavariant. En de boeren uiteraard hun financieel gezonde bedrijfsvoering en de asielzoekers een menswaardig perspectief, omdat we dat ook voor onszelf willen. Wellicht dat de vele protesten tegen de komst van de hamburgerketen een impuls betekent voor het omdenken. Dat wordt noodzakelijk, maar is tevens een megaklus, als we de huidige toestand in de wereld bezien. Om het maar heel actueel te houden: voor een omslag hebben we veel mensen nodig met de moed van Aleksej Navalny en… die ook nog in leven blijven.

Desiderius Antidotum