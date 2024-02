Drugsafval gevonden aan Schelmseweg

ROZENDAAL – Vrijdagmorgen 2 februari werd aan de Schelmseweg in Rozendaal een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Op een parkeerplaats, grenzend aan het bosgebied van landgoed Rozendaal, lagen een groot vat en meerdere losse jerrycans. Ook een paar kilometer verderop, aan de Burgemeester Bloemersweg in Arnhem, werden twee grote vaten en een aanzienlijke hoeveelheid jerrycans gevonden, sommige nog met vloeistof.

De Forensische Opsporing van de politie heeft onderzoek uitgevoerd op beide locaties. Zo zijn metingen gedaan om te bepalen welke stoffer er in de jerrycans zitten. De gemeentelijke milieudienst evalueert de schade en heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld voor het opruimen van het afval.

Foto: Persbureau Heitink