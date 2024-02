Drie films bij Dierens filmhuis

DIEREN – Filmhuis Dieren heeft komende week drie films op het programma staan, waaronder een familiefilm op zondagmiddag. Alle films zijn te zien in De Bundel in Dieren.

Op vrijdag 16 februari is het allerlaatste deel van de serie over de beroemde archeoloog Indiana Jones te zien. ‘Indiana Jones and the dial of destiny’. Indy en Helena, de dochter van zijn overleden goede vriend, proberen een waardevol artefact te redden uit handen van een voormalig Nazi-wetenschapper, die het wil gebruiken om de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog te veranderen. Deze film begint om 20.00 uur.

Zondag 18 februari draait om 14.30 uur de familiefilm ‘Miniscule 2: Het tropische avontuur’. Wanneer de eerste sneeuwvlokken vallen in de vallei, is het tijd om de wintervoorraden aan te vullen. Maar in alle drukte merkt niemand dat een lieveheersbeestje vastzit in een pakket met bestemming de Caraïben.

Tot slot is op dinsdag 20 februari ‘Letzter Abend’ te zien. Hierin geven Lisa en Clemens een afscheidsdiner, waarbij ineens onverwachte gasten voor de deur staan. Met een gemengd gezelschap in huis worden misverstanden, rivaliteit en angsten zonder genade blootgelegd.

filmhuisdieren.nl