Dorpsraad Eerbeek-Hall neemt afscheid van Gees Borneman

EERBEEK – Na meerdere decennia secretaris te zijn geweest van Dorpsraad Eerbeek-Hall heeft Gees Borneman besloten te stoppen. De leden van de dorpsraad hebben, na het ophalen van mooie herinneringen, met een bloemetje en woorden van dank, afscheid genomen van een humorvol en plezierig bestuurslid.

Met veel plezier zette Gees zich vele jaren in voor een goede belangenbehartiging van inwoners betreffende gemeentelijke en/of provinciale kwesties. Zij startte daarmee destijds als lid van Wijkraad Oost en ging positief mee over toen de verschillende wijkraden zich omvormden tot de huidige Dorpsraad Eerbeek-Hall.

Gees heeft onder andere actief bijgedragen aan de wijkdagen, waarbij een buurt zich uitsprak over lokale initiatieven of waarbij er een gezamenlijke tuindag werd gehouden. “Herkenbaar, praktisch handelen past Gees heel goed. Dat kwam ook tot uiting bij de vernieuwde invulling van het speelparkje aan de Volmolenweg”, melden de andere leden van de Dorpsraad.

Enkele jaren geleden mocht Gees, als vrijwilliger voor meerdere organisaties, een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

De secretariaatstaken zijn inmiddels overgedragen aan Dini Scholten. Wie nog wil reageren op het vertrek van Gees, kan dit sturen naar info@dorpsraadeerbeek-hall.nl.