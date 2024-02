Doesburg Vertelt: Een bankoverval in Doesburg

DOESBURG – Deze week publiceert verhalenplatform Doesburg Vertelt een bijzonder verhaal, dat zich afspeelt in 1970. De Doesburgse Mientje was de eerste vrouw in ons land die een bankoverval pleegde.

Mientje is 26 jaar en heeft al vijf kinderen, terwijl de zesde zich aandient. Haar man is al jaren werkloos en doet af en toe wat klusjes. Hij is regelmatig in het café te vinden. Soms wordt hij door haar weggestuurd, maar als hij met spijt aan de deur staat, laat ze hem toch altijd weer binnen. Een sociale uitkering is in die tijd, 1970, te laag om van te kunnen leven. Om het gezin zo goed en zo kwaad als het gaat overeind te houden, werkt ze vaak hele dagen als serveerster in Velp. Het gezin woont in een klein huisje aan de Windmolenstraat. Als Mientje zwanger raakt van haar zesde kind, knapt er iets …

