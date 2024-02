DOESBURG – Iedere maandag en donderdag van 12.30 tot 15.00 uur kunnen mensen met vragen over het gebruik van de mobiele telefoon, de laptop en de tablet terecht bij het Digitaal Café Doesburg. Deze bevindt zich op de Linie 4 waar ook de bibliotheek zit. Aan de balie kunnen mensen vragen waar ze moeten zijn. Iedereen is van harte welkom, ook voor meerdere bezoeken, meldt organisator Caleidoz. De hulp is gratis.