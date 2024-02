Digicafé in bibliotheken

REGIO – Mensen die ruzie hebben met smartphone of tablet, die het niet lukt een e-book te lenen of vragen hebben over andere digitale ontwikkelingen, kunnen terecht bij het Digicafé in de bibliotheek. Het Digicafé biedt hulp bij allerlei vragen op digitaal gebied. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten: maandag 4 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de Zoomerij (bibliotheek) in Dieren, maandag 11 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de Zoomerij (bibliotheek) in Velp en maandag 25 maart van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden.

dezoomerij.nl/digicafe