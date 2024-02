Dierentehuis Arnhem naar noodlocatie

ARNHEM/VELP – Het Dierentehuis Arnhem, gevestigd in Velp, is afgelopen week verhuisd naar de noodlocatie in Arnhem. Op deze tijdelijke locatie verblijft de dierenopvang totdat de nieuwbouw in Velp gereed is.

De plannen voor de nieuwbouw, en daarmee het voortbestaan van het dierentehuis, hadden heel wat voeten in de aarde. Het pand waar het Dierentehuis Arnhem, dat gevestigd is aan de Larensteinselaan in Velp, was al geruime tijd aan vervanging toe. Scheuren, lekkages en het ontbreken van isolatie zorgden ervoor dat de omstandigheden voor de dieren en vele vrijwilligers erbarmelijk werden. Het Dierentehuis verzorgt de opvang van zwerfdieren in negen gemeenten en was dan ook van al die gemeenten afhankelijk om een nieuwbouwlocatie te realiseren.

Vaste inkomsten

Na veel gesteggel werd er overeenstemming bereikt. “Eerder kregen we een bedrag per rit om dieren op te halen en een vergoeding in de onkosten voor de eerste veertien dagen dat wij de dieren opvingen. Dat betekende dat we erg wisselende inkomsten hadden. In de zomer is het altijd erg druk en waren er veel inkomsten, terwijl wij het in de wintermaanden veel rustiger hebben”, vertelt Kees Keet, manager van Dierentehuis Arnhem. “Nu is afgesproken dat we per kwartaal een vast bedrag krijgen, dat middels een verdeelsleutel door de verschillende gemeenten wordt betaald. Dit geeft ons vaste inkomsten, maar ook de gemeenten zekerheid voor de begroting.”

Door deze overeenkomst en doordat de gemeente Arnhem garant wilde staan voor lening is de financiering van het Dierentehuis voor langere tijd verzekerd. Toen het licht eindelijk op groen stond, moest er nog wel een noodoplossing worden gevonden voor de tussenliggende tijd. Die werd gevonden in een tijdelijk pand op het Industrieterrein aan de Leemansweg 24 in Arnhem

Verhuizen

Al sinds december zijn de vrijwilligers van het Dierentehuis druk met de aankomende verhuizing. “Het pand bestond uit twee lege ruimtes en die zijn dankzij vooral vrijwilligers geschikt gemaakt om dieren op te vangen. Er is stroom aangelegd en geverfd. Eerst werden de grote kattenkennels verhuisd met een verhuiswagen die door een van de vrijwilligers ter beschikking was gesteld. Daarna volgden de dozen en eind vorige week verhuisden konijnen, 35 katten, 7 honden en een kanarie naar hun nieuwe onderkomen”, aldus Keet.

Afstandsdieren

Totdat de nieuwe opvang gereed is worden er geen afstandsdieren opgevangen in het Dierentehuis in Arnhem omdat daar simpelweg geen capaciteit voor is. “Afstandsdieren zijn dieren waar een baasje niet meer kan of voor wil zorgen en waar hij of zij afstand van wil doen. Die mensen moeten wij op dit moment doorverwijzen naar naar dierenasiels in bijvoorbeeld Apeldoorn of Zutphen.”

De dieren die wel opgevangen worden, zijn zwerfdieren uit de negen gemeenten. De eerste veertien dagen vallen deze onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester van de desbetreffende gemeente en moet die er onderdak voor vinden, zo belanden de dieren in het Dierentehuis. Als er zich na veertien dagen geen baasje heeft gemeld dan wordt het dier eigendom van het Dierentehuis of asiel. “Wij kunnen ze dan bijvoorbeeld castreren en uiteindelijk een nieuw baasje zoeken.”

Jas aan

Keet kijkt vol vertrouwen uit naar de komende periode op de noodlocatie. Hoewel de capaciteit van de noodvoorziening in Arnhem wel wat beperking geeft, is het wel een vooruitgang voor de vrijwilligers. “Die hoeven nu geen jas aan te trekken om de dieren eten te geven omdat er geen isolatie en verwarming is.”

Eind van de week gaan de linten al om het pand aan de van de Larensteinselaan in Velp en wordt het pand gesloopt. De verwachting het nieuwe pand in het voorjaar van 2025 gereed is.

