Dierense Natuurwandeling voor jong en oud

DIEREN – Op zondag 25 februari houdt de Vrienden van MHC Dieren voor de eerste keer de Dierense Natuurwandeling. Het startpunt is hockeyclub MHC Dieren, waar de wandelaars door de Vrienden van de hockeyclub verwelkomd worden.

Deze vrienden zijn een honderdtal leden die de club een extra warm hart toedragen en dit jaar voor de eerst keer deze wandeling op touw hebben gezet. Doel is om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

De deelnemers kunnen kiezen tussen een route van 6 of 12 kilometer. De route begint bij het clubhuis aan de Imboslaan 2a te Dieren en gaat direct het natuurgebied van Twickel in. Op de route staan vrijwilligers en routewijzers om de lopers het juiste pad te wijzen. Honden zijn welkom, maar wel aan de lijn. Voor de jongste deelnemers zijn er opdrachten uitgezet langs de 6 kilometer lange route. Bij terugkomst in het clubhuis kan er onder het genot van een hapje of drankje worden nagepraat.

Tussen 9.00 en 13.30 uur kan er gestart worden met de wandeling. Aanmelden kan bij het clubhuis. Hier krijgen de deelnemers een routekaart mee met de mooiste paden en bezienswaardigheden. Volwassenen betalen 5 euro en kinderen betalen 3 euro voor deelname.