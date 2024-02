DOESBURG – De gemeente Doesburg is een nieuwe overeenkomst aangegaan met Stichting Dierenasiel Arnhem en omgeving (SDA) voor het opvangen van zwerfdieren. Dat heeft B&W besloten in een vergadering van 6 februari. De overeenkomst die de gemeente daartoe was aangegaan, liep op 1 januari 2024 af. Wethouder Birgit van Veldhuizen zal de overeenkomst namens de gemeente ondertekenen.