DHO speelt in Rozendaal

ROZENDAAL – Zondag 3 maart geeft het Dierens Harmonie Orkest samen met de fanfare van de West Arnhemse Muziekvereniging een dubbelconcert in Rozendaal. Onder de titel ‘Van oost naar west’ wordt een gevarieerd repertoire gespeeld.

Het harmonieorkest speelt onder andere ‘Symphonic Marches’ met filmmuziek uit ‘Star Wars’ en muziek bij het sprookje van Rapunzel. De West Arnhemse Muziekvereniging speelt onder andere de uitdagende compositie voor fanfare ‘Tempus Fugit’.

Beide muziekverenigingen staan onder leiding van dirigent Geert Jan Dijkerman.

In dit concert kan het publiek de verschillen zien en horen tussen een fanfare en een harmonieorkest. Voor muzikanten die overwegen zich bij een vereniging aan te sluiten, is dit een mooie gelegenheid om met de twee orkesten kennis te maken.

Het concert begint om 15.00 uur, de aula van Het Rhedens in Rozendaal is vanaf 14.30 uur geopend. Het concert duurt tot 16.45 uur, er is een koffiepauze. De toegang is gratis, bezoekers kunnen achteraf een vrije gift doen.

