Deelnemers zwoegen op Brummens Dictee

BRUMMEN – Vrijdag 2 februari werd de tweeëntwintigste editie van het Groot Brummens Dictee gehouden in de bibliotheek van Brummen. Tien deelnemers durfden het aan om hun taalkennis op de proef te stellen. Zij luisterden aandachtig naar de wethouder Yasemin Cegerek, die het dictee voorlas. Het dictee werd geschreven door Annemarie Visser en ging over actuele en minder actuele zaken die in de gemeente Brummen spelen, zoals het benzinestation in Brummen en het mogelijk kappen van bos in Eerbeek. Marjo van Dam uit Eerbeek werd met slechts tien fouten de winnaar van de avond. Maar ook voor de andere deelnemers was het een geslaagde en leerzame avond.

Foto: Gerrit van de Pol