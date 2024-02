De Bongerd blij met artikelen uit Mazzelschuur

EERBEEK/LOENEN – Kringloop De Mazzelschuur in Loenen is verleden tijd. Doordat de boerderij Hoeve Saenden en de daarbij horende gebouwen aan de Voorsterweg in Loenen werden verkocht kon de werkgroep niet meer beschikken over de ruime schuur. De famliie Van Ee had deze voorheen altijd kosteloos beschikbaar gesteld. Begin december moesten de vrijwilligers van de Protestantse kerk daarom een punt zetten achter hun kringloopwinkel De Mazzelschuur. Na de laatste verkoopdag volgde een drukke periode om de schuur leeg te maken. Met man en macht is gewerkt om alle spullen een nieuwe plek te geven.

De werkgroep Mazzelschuur Loenen heeft in de vele jaren dat de schuur geopend was een prachtig bedrag kunnen verdienen voor de Protestantse Kerk. De vrijwilligers zijn erkentelijk voor de vele hulp die zij kregen bij de inzameling, sortering, verkoop en vooral ook met de laatste fase van de verkoopschuur.

Verschillende kringloopwinkels kregen artikelen, maar Kringloop De Bongerd in Eerbeek kreeg de meeste spullen uit de Loenense Mazzelschuur. Deze Eerbeekse kringloop is er blij mee. Vanaf oktober 2023 is die geopend. Men kan er terecht op elke donderdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Elke zaterdag is er van 10.00 tot 12.00 uur inbreng van goede gebruikte spullen. Dit kan aan de achterkant van De Bongerd tussen Derickx 4 en 2a. De inzameling van zomerkleding voor volwassenen is inmiddels gestart. De kleding moet heel en schoon zijn en geschikt voor verkoop. De winterkleding wordt met 50 procent korting verkocht. De opbrengst van deze verkoop gaat naar goede doelen in Eerbeek en omgeving.