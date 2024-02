Dakbrand in Velp

VELP – Zondagmorgen 25 februari woedde er een dakbrand in een rijtjeswoning aan de Annastraat in Velp. Rond 10.00 uur zagen de bewoners vlammen op het dak. Er is nog geprobeerd om zelf te blussen terwijl de brandweer werd gealarmeerd. Een blusvoertuig en hoogwerker kwamen met spoed. Bij aankomst van de brandweerlieden kwam er nog lichte rook uit de schoorsteen, waarna de kachel is leeggemaakt. De schoorsteen is van bovenaf geveegd met een ramoneur. Nadat het schoorsteenkanaal was geveegd, kon de brandweer terug naar de kazerne.

Foto: Sebastiaan Kleijn / Persbureau Heitink