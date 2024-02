Dageraad op de Veluwezoom

RHEDEN – Natuurmonumenten verzorgt zondag 3 maart een vroeg wandeling door Nationaal Park Veluwezoom. Deze start om 7.00 uur vanaf het Bezoekerscentrum in Rheden. Tijdens deze wandeling staan de zintuigen centraal: wat is er zo vroeg in het bos te zien, ruiken en horen? De Veluwezoom lijkt verlaten, maar de deelnemers zullen ontdekken dat er al veel dieren actief zijn. Wellicht wordt er zelfs wild gezien in de rust en het prachtige ochtendlicht. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en is geschikt voor iedereen van 13 jaar en ouder. De hond mag niet mee. Een kaartje kopen kan via natuurmonumenten.nl.