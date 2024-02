DOESBURG – Er zijn plannen voor het starten van een dagbesteding voor mensen met dementie in Doesburg. In totaal komt er ruimte voor zo’n twintig gasten per week.

Dat meldt Monique Grob, die al een dergelijke opvang heeft in Pannerden onder de naam Dagbeleving ‘t Buurthuis. Ze heeft 12.500 euro gekregen van de Rabobank Graafschap om een locatie in Doesburg te starten. “Er komen veel mensen uit Doesburg naar onze dagbeleving in Pannerden. We willen deze mensen een plek in hun eigen omgeving bieden”, aldus Monique.

Er zullen zo’n zeven tot negen mensen per dag naar de dagbesteding kunnen komen. Het gaat om mensen die nog thuis wonen en die een indicatie hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg. In totaal is er ruimte voor twintig verschillende gasten per week. Op de dagbesteding wordt onder meer gewandeld, samen gekookt en gegeten en muziek geluisterd. Grob hoopt ook logeermogelijkheden aan te kunnen bieden. Maar voor nu is het vooral zaak een ruimte te vinden, geeft ze aan. “Ik ben nog op zoek naar een geschikt pand. Het liefst in het centrum van de stad of daar vlak buiten. Het moet zo’n 250 tot 300 vierkante meter zijn.”

Monique hoopt alles in het voorjaar rond te hebben. Mensen kunnen zich nu al aanmelden.

Monique Grob, 06-82078185

tbuurthuis.nl