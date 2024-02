Cursus voor mannen

REGIO – Voor veel mannen is het lastig te praten over dingen die zij vroeger hebben meegemaakt en waar zij zich voor schamen. Humanitas Samen Sterker biedt mannen de mogelijkheid dit te leren, in een groep met mannen die dit herkennen. Mannen die seksueel misbruik hebben meegemaakt voelen zich verward over hun identiteit en hebben moeite om hun weg in het leven te vinden en te gaan. Verslaving aan seks, alcohol, porno en drugs zijn gevolgen waar mannen vaak last van hebben. Schaamte en schuldgevoel maken praten moeilijk. De ervaring leert dat praten echt helpt en kan helen.

Er is een groep die iedere vier weken bij elkaar komt, een plek waar zij altijd terecht kunnen om hun ervaringen te delen met andere mannen. Het is ook mogelijk een vast aantal keren te komen, bijvoorbeeld zes keer, en daarna weer zelf verder te gaan. De cursus wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers, die begrijpen wat de deelnemers meemaken. Na aanmelding wordt in een individueel gesprek bepaald of de groep en deelnemer bij elkaar passen. Deelname is gratis.

man-en-misbruikt.nl

06-51752214