Cursus reizen met het OV

DIEREN – Mensen die moeite hebben met reizen met het openbaar vervoer, kunnen aansluiten bij een korte cursus die wordt gegeven door de OV-ambassadeurs in Dieren. In twee middagen worden de deelnemers wegwijs gemaakt in het reizen met bus en trein. Van het kopen van een kaartje tot het plannen van de reis. Deze bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur op 4 en 11 maart. De laatste bijeenkomst in de ochtend van 29 maart wordt besteed aan een proefreis, waarin het geleerde in praktijk wordt gebracht.

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of 038-4540130. Deelname is gratis, maar de kosten van het proefreisje zijn voor eigen rekening. De cursus is bedoeld voor 55-plussers.