DIEREN – In de bibliotheek in Dieren start op dinsdag 5 maart van 14.00 tot 16.00 uur de cursus Digisterker. Deelnemers leren hun weg te vinden op de sites van de overheid. Ook leren ze een DigiD aanvragen en gebruiken. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. De cursus is gratis, lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig. De cursus wordt georganiseerd door de Zoomerij (de nieuwe naam van de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ).

085-0184362

leren@dezoomerij.nl