Cursus Digisterker bij Zoomerij Rheden

RHEDEN – Mensen die het lastig vinden om met de computer dingen te regelen met de overheid, kunnen meedoen aan de gratis cursus Digisterker. Ze leren bijvoorbeeld een afspraak maken met de gemeente, online werk zoeken bij het UWV of huur- en zorgtoeslag aan te vragen. Deelnemers leren hun weg vinden op de sites van de overheid en daarvoor een DigiD aanvragen en gebruiken.

De cursus wordt georganiseerd door de Zoomerij bibliotheek x cultuur (de nieuwe naam van de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ) en wordt gegeven in de bibliotheek in Rheden. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. De eerste is op donderdag 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis, lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig. Aanmelden kan via 085-018 43 62, leren@dezoomerij.nl of dezoomerij.nl/digisterker.